Атака на Киев: есть попадание в депо, поврежден автобус и 20 трамвайных вагонов
Из-за обстрелов РФ в ночь на 27 декабря повреждены объекты транспортной инфраструктуры столицы и подвижной состав, в частности автобус и трамвайные вагоны. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
По информации городских властей, взрывной волной поврежден автобус – в нем выбиты окна. Также зафиксировано попадание по территории одного из депо, в результате чего повреждены 20 трамвайных вагонов: выбиты окна и повреждены элементы кузова. Один из вагонов получил значительные повреждения.
Кроме того, зафиксированы повреждения контактной сети КП "Киевпастранс", из-за чего движение трамваев на отдельных участках временно заблокировано.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме на части городских участков временно приостановлено движение электротранспорта – частично транспортное сообщение обеспечивается автобусами.
Также в разных районах города зафиксировано повреждение наружного освещения. Из-за отсутствия электроэнергии не работают 135 светофорных объектов, еще 262 функционируют от шкафов резервного питания.
Из-за отключения света в Киеве также менялось движение красной ветки метро. Сейчас работа стабилизирована, движение поездов обеспечено, однако возможны изменения в графиках движения на отдельных линиях.
- В ночь на 27 декабря россияне нанесли удары по Киеву. В результате атаки погиб человек. В целом россияне запустили по Украине почти 500 беспилотников и четыре десятка ракет разных типов.
- Из-за обстрелов треть Киева осталась без тепла, в городе введены экстренные отключения света.
- Из-за атаки на Киев в столице без света находится 500 000 семей, 40% домов – без тепла.
