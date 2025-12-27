Атака на Киев: есть попадание в депо, поврежден автобус и 20 трамвайных вагонов

В результате атаки повреждена транспортная инфраструктура города, не работают светофоры и менялось движение одной из веток метро

Автобус (иллюстративное фото: Depositphotos)

Из-за обстрелов РФ в ночь на 27 декабря повреждены объекты транспортной инфраструктуры столицы и подвижной состав, в частности автобус и трамвайные вагоны. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По информации городских властей, взрывной волной поврежден автобус – в нем выбиты окна. Также зафиксировано попадание по территории одного из депо, в результате чего повреждены 20 трамвайных вагонов: выбиты окна и повреждены элементы кузова. Один из вагонов получил значительные повреждения.

Кроме того, зафиксированы повреждения контактной сети КП "Киевпастранс", из-за чего движение трамваев на отдельных участках временно заблокировано.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме на части городских участков временно приостановлено движение электротранспорта – частично транспортное сообщение обеспечивается автобусами.

Также в разных районах города зафиксировано повреждение наружного освещения. Из-за отсутствия электроэнергии не работают 135 светофорных объектов, еще 262 функционируют от шкафов резервного питания.

Из-за отключения света в Киеве также менялось движение красной ветки метро. Сейчас работа стабилизирована, движение поездов обеспечено, однако возможны изменения в графиках движения на отдельных линиях.