Из-за атаки на Киев в столице без света находится 500 000 семей, 40% домов – без тепла

После массированной атаки в столице без света остаются тысячи семей и почти половина домов без тепла

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС / Telegram)

После массированной атаки в ночь на 27 декабря в Киеве около 500 000 семей остаются без электроснабжения, а более 40% жилых домов столицы и часть Обуховского района Киевской области – без тепла. Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и в пресс-служба ДТЭК.

По словам Кулебы, несмотря на угрозу повторных дроновых ударов, специалисты уже восстановили водоснабжение в Киеве и области. На Киевщине частично задействованы альтернативные источники питания, продолжается перезапуск систем. Постепенно давление подачи нормализуется.

"Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить людей базовых условий жизни в холодный зимний период", – рассказал он.

В ДТЭК добавили, что в первую очередь пытаются оживить транспортную и водоканальную инфраструктуру.