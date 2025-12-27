Через атаку на Київ в столиці без світла перебуває 500 000 родин, 40% будинків – без тепла

Після масованої атаки у столиці без світла залишаються тисячі родин та майже половина будинків без тепла

Наслідки атаки на Київ (Фото: ДСНС / Telegram)

Після масованої атаки в ніч проти 27 грудня у Києві близько 500 000 родин залишаються без електропостачання, а понад 40% житлових будинків столиці та частина Обухівського району Київської області – без тепла. Про це повідомили віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та в пресслужбі ДТЕК.

За словами Кулеби, попри загрозу повторних дронових ударів, фахівці вже відновили водопостачання у Києві та області. На Київщині частково залучені альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем. Поступово тиск подачі нормалізується.

"Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей базових умов життя в холодний зимовий період", – розповів він.

У ДТЕК додали, що насамперед намагаються заживити транспортну та водоканальну інфраструктуру.