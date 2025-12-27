Атака на Київ: є влучання в депо, пошкоджено автобус та 20 трамвайних вагонів
Через обстріл РФ в ніч проти 27 грудня пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури столиці та рухомий склад, зокрема автобус і трамвайні вагони. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
За інформацією міської влади, вибуховою хвилею пошкоджено автобус – у ньому вибиті вікна. Також зафіксовано влучання по території одного з депо, внаслідок чого пошкоджено 20 трамвайних вагонів: вибиті вікна та пошкоджені елементи кузова. Один із вагонів зазнав значних пошкоджень.
Крім того, зафіксовані пошкодження контактної мережі КП "Київпастранс", через що рух трамваїв на окремих ділянках тимчасово заблоковано.
Через складну ситуацію в енергосистемі на частині міських ділянок тимчасово призупинено рух електротранспорту – частково транспортне сполучення забезпечується автобусами.
Також у різних районах міста зафіксовано пошкодження зовнішнього освітлення. Через відсутність електроенергії не працюють 135 світлофорних об’єктів, ще 262 функціонують від шаф резервного живлення.
Через відключення світла у Києві також змінювався рух червоною гілкою метро. Наразі роботу стабілізовано, рух поїздів забезпечено, однак можливі зміни у графіках руху на окремих лініях.
- У ніч проти 27 грудня росіяни завдали ударів по Києву. В результаті атаки загинула людина. Загалом росіяни запустили по Україні майже 500 безпілотників і чотири десятки ракет різних типів.
- Через обстріл третина Києва залишилася без тепла, в місті введено екстрені відключення світла.
- Через атаку на Київ в столиці без світла перебуває 500 000 родин, 40% будинків – без тепла.
