Россия ударила по Запорожью, Днепру и Харькову: погиб водитель экскаватора

Россия ударила по Запорожью, Днепру и Харькову: погиб водитель экскаваторадополнено
Россия атаковала Запорожье, есть погибший. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
В 11:50 в городе была объявлена воздушная тревога, была слышна работа противовоздушной обороны. Перед этим Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиабомб.
По имеющимся данным, российский дрон ударил по одному из районов Запорожья. В результате чего загорелся экскаватор.
"Водитель погиб на месте", – сообщил Федоров.
ДОПОЛНЕНО В 12:53. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о трех ракетных ударах по городу. Предварительно, была атакована промзона Слободского района.
Руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что Днепр атаковали дроны, возник пожар. Вследствие удара повреждены предприятие, авто и линия электропередач.
По состоянию на 12:55 информация о погибших или пострадавших не поступала.
ОБНОВЛЕНО в 13:20. По состоянию на данный момент зафиксированы пять ракетных ударов по Харькову.
- В ночь на 5 января Россия атаковала Киев и область "шахедами". В результате удара погибли два человека, еще четверо пострадали. Полностью обесточен Славутич, а в столице есть попадание в медучреждение.
