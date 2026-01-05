Россия ударила по Запорожью, Днепру и Харькову: погиб водитель экскаватора

Враг нанес удары дронами по Запорожью и Днепру, а Харьков атаковал ракетами

Запорожье (Иллюстративное фото: wikimedia)

Россия атаковала Запорожье, есть погибший. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

В 11:50 в городе была объявлена воздушная тревога, была слышна работа противовоздушной обороны. Перед этим Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиабомб.

По имеющимся данным, российский дрон ударил по одному из районов Запорожья. В результате чего загорелся экскаватор.

"Водитель погиб на месте", – сообщил Федоров.

ДОПОЛНЕНО В 12:53. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о трех ракетных ударах по городу. Предварительно, была атакована промзона Слободского района.

Руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что Днепр атаковали дроны, возник пожар. Вследствие удара повреждены предприятие, авто и линия электропередач.

По состоянию на 12:55 информация о погибших или пострадавших не поступала.

ОБНОВЛЕНО в 13:20. По состоянию на данный момент зафиксированы пять ракетных ударов по Харькову.