Росія вдарила двома "Іскандерами" по Кривому Рогу: 23 постраждалих, загинула літня жінка

Удар по Кривому Розі (Фото: прокуратура)

Увечері в четвер, 8 січня, росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, окупанти вдарили по багатоквартирних будинках двома балістичними ракетами "Іскандер".

"Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо", – написав Вілкул, не розкриваючи деталей.

О 16:56 Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. О 16:58 військові повідомляли про швидкісну ціль через Запорізьку область, а через хвилину – на Кривий Ріг.

Паралельно, за даними ПС, росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

ОНОВЛЕНО о 20:10. Голова Криворізького району Євгеній Ситниченко повідомив про збільшення кількості постраждалих до 13 осіб. Госпіталізували дев'ятьох постраждалих, серед яких семирічна дівчинка та 16-річний хлопець.

Ушпиталений чоловік перебуває у вкрай важкому стані. Внаслідок атаки побиті близько 15 багатоквартирних будинків та автівки.

ОНОВЛЕНО О 21:10. Вілкул повідомив, що в результаті влучання двох ракет "Іскандер-М" вже 17 постраждалих, серед них троє дітей і вісім жінок. У лікарнях міста зараз перебуває 15 поранених. Один чоловік у тяжкому стані, ще один – у вкрай тяжкому. Інші у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, із них із десяток – дуже серйозно, один із будинків фактично зруйнований. Також пошкоджено до 10 об'єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови уражено об'єкт інфраструктури.

ОНОВЛЕНО о 23:00. Внаслідок атаки загинула 77-річна жінка, а кількість постраждалих зросла до 23 осіб.

Останніми днями росіяни масовано б’ють по Дніпропетровській області. У ніч проти 7 січня Росія вгатила по Дніпру дронами, внаслідок чого були пошкоджені багатоповерхівки, дитсадки й профтехучилище.

Вдень 7 січня Росія масовано атакувала Кривий Ріг "шахедами". Повідомлялося про пошкодження та постраждалих.