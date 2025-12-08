"Это не игра". Зеленский ответил, доверяет ли американцам в переговорах о завершении войны

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский видит реальное стремление американских союзников завершить российско-украинскую войну, просто у них есть "свое видение" ситуации. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net в Брюсселе.

Зеленский убежден, что США являются сильным партнером, и их президент Дональд Трамп действительно хочет завершить российско-украинскую войну.

"Да, у него свое видение, а мы здесь живем внутри, мы видим детали и нюансы, гораздо глубже все воспринимаем, потому что это наша Родина", – признал украинский президент.

Он подчеркнул, что зять Трампа Джаред Кушнер, который работает со спецпосланником Стивом Уиткоффом и другими членами переговорной группы, "очень старается".

"Я точно вижу, что они хотят завершения войны. Это не игра со стороны Соединенных Штатов. Для всех важно, чтобы война закончилась. Но для нас еще и важно как, на каких принципах. Чтобы не было риска повторения войны. Потому что России мы не верим", – подытожил Зеленский.

6 декабря Умеров, по результатам нового раунда переговоров, сообщил, что Киев и Вашингтон согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности.

Президент Франции Макрон анонсировал, что он и Зеленский вместе с главами правительств Великобритании и Германии встретятся 8 декабря, чтобы оценить ситуацию и переговоры в рамках посредничества США.

После разговора с участием Зеленского, Уиткоффа и Кушнера, собеседник Axios заявил, что Москва все еще хочет от Киева сдачи украинского Донбасса, однако США пытаются решить этот вопрос.