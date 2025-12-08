"Це не гра". Зеленський відповів, чи довіряє американцям у переговорах про завершення війни

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський бачить реальне прагнення американських союзників завершити російсько-українську війну, просто у них є "своє бачення" ситуації. Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання кореспондентки LIGA.net у Брюсселі.

Зеленський переконаний, що США є сильним партнером, і їхній президент Дональд Трамп дійсно хоче завершити російсько-українську війну.

"Так, у нього своє бачення, а ми тут живемо всередині, ми бачимо деталі й нюанси, набагато глибше все сприймаємо, бо це наша Батьківщина", – визнав український президент.

Він підкреслив, що зять Трампа Джаред Кушнер, який працює зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та іншими членами переговорної групи, "дуже старається".

"Я точно бачу, що вони хочуть завершення війни. Це не гра з боку Сполучених Штатів. Для всіх важливо, щоб війна закінчилася. Але для нас ще й важливо – як, на яких засадах. Щоб не було ризику повторення війни. Бо Росії ми не віримо", – підсумував Зеленський.

6 грудня Умєров, за результатами нового раунду переговорів, повідомив, що Київ і Вашингтон узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки.

Президент Франції Макрон анонсував, що він і Зеленський разом з очільниками урядів Британії та Німеччини зустрінуться 8 грудня, щоб оцінити ситуацію та переговори у межах посередництва США.

Після розмови за участі Зеленського, Віткоффа і Кушнера, співрозмовник Axios заявив, що Москва все ще хоче від Києва здачі українського Донбасу, однак США намагаються розв'язати це питання.