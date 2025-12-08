"Они зарабатывают деньги". Зеленский считает, что США продолжат поставки в рамках PURL

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Соединенные Штаты продолжат давление на Россию и не откажутся от реализации программы PURL по закупке американского оружия для Украины, так как они "зарабатывают деньги". Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

У президента попросили прокомментировать, устраивает ли Украину и Европу вариант, если США откажутся участвовать в переговорах по урегулированию войны, но продолжат отправлять оружие в рамках PURL.

"Я считаю, не устраивает. Надо бороться за Соединенные Штаты Америки, чтобы они продолжили помогать, продолжали поддерживать, продолжили давление на Россию", – сказал Зеленский.

Он добавил, что для Украины также важны гарантии безопасности от США.

"Все равно европейцы сильные, наши партнеры. Но PURL – это возможность покупать у Америки. Именно то оружие, которого у европейцев, к сожалению, нет. И поэтому мы должны это продолжать, в любом случае. Я думаю, Соединенные Штаты будут открыты для этой программы", – сказал президент.

Он добавил, что американцы "зарабатывают деньги". Это, по его мнению, подходит современной политике США, что "они поддерживают Украину", не бесплатно, но поддерживают.

Зеленский подчеркнул, что PURL работает. Прежде всего союзники покупают противовоздушную оборону для Украины.

Глава государства уточнил, что Украине ежегодно нужно $15 млрд на эту программу. А на этот год необходимо еще $800 млн. До сегодняшнего дня Украина нуждалась в $1,5 млрд, но Нидерланды объявили о новой военной помощи на 700 млн евро.