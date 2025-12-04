Ekathimerini: США давят на Грецию, чтобы она присоединилась к PURL

Дипломаты Штатов настоятельно призвали главу МИД Греции заявить об участии в программе во время встречи министров 3 декабря

Греческие военные (Иллюстративное фото: Achileas Chiras/EPA)

Соединенные Штаты давят на Грецию, чтобы она присоединилась к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Об этом сообщило греческое медиа Ekathimerini со ссылкой на неназванных собеседников среди чиновников страны.

Вашингтон давит на Афины, чтобы они сделали свой вклад в программу. Перед встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в среду, 3 декабря, представители посольства США в Афинах передали просьбу о присоединении Греции к PURL.

Американские дипломаты вновь выразили благодарность за "принципиальную позицию" Греции по Украине и признали наличие финансовых ограничений в связи с приближением конца года, но настаивали на том, чтобы Афины объявили об участии.

Они настоятельно призвали министра иностранных дел Греции Георгоса Герапетритиса объявить об участии на встрече НАТО и предложили подписать общее рамочное соглашение в знак готовности, отложив вопрос о размере взноса на более поздний срок. Вашингтон также посоветовал Афинам не присоединяться к меньшинству государств НАТО, которые не делают своего взноса.

Глава греческого МИД встретился в кулуарах саммита с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, но никаких объявлений так и не было сделано.

США неоднократно поднимали вопрос PURL с момента, когда президент Штатов Дональд Трамп объявил о запуске программы. Этот вопрос также обсуждали греческие чиновники с американскими дипломатами.

В материале говорится, что поскольку этот вопрос влияет на греко-американские отношения, им занимается кабинет премьер-министра. Как сейчас, так и на предыдущих этапах, американцам было сказано, что финансовое положение страны не позволяет нарушать достигнутый чувствительный баланс.

3 декабря Таяни заявил, что участие его страны в программе PURL будет "преждевременным" на фоне активизации переговоров по урегулированию войны России против Украины.