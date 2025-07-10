В Греции задержаны четыре гражданина Китая, фотографировавшие истребители Rafale

Власти страны выясняют, был ли это единичный случай, или часть более систематической операции по сбору развединформации

Истребитель (Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA)

В Греции задержаны четыре гражданина Китая, которые фотографировали истребители и объекты греческой аэрокосмической промышленности. Об этом сообщило медиа Protothema.

В городе Танагра была объявлена тревога, когда четырех граждан КНР застали за фотографированием чувствительных военных объектов в этом районе. Их действия были признаны подозрительными и вызывали беспокойство по поводу шпионажа, поскольку на снимках, которые они сделали, были истребители Rafale.

По информации медиа, четыре человека – двое мужчин, женщина и юноша сначала были замечены сотрудниками службы безопасности Греческой аэрокосмической промышленности, которые попросили их покинуть этот район. Однако они перешли к соседнему мосту и продолжили фотографировать объекты.

Полиция Военно-воздушных сил 114-го боевого крыла была немедленно проинформирована о событии. Они вмешались, нашли иностранцев и доставили их на допрос. Граждан Китая передали местной полиции и доставили в отделение.

По предварительным данным, у них был обнаружен значительный объем фотоматериалов из этого района. В настоящее время власти выясняют, был ли это единичный случай, или часть более систематической операции по сбору разведывательной информации.

Дело расследуют со всей серьезностью и соответствующие службы безопасности уже изучают доказательства.