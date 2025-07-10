У Греції затримано чотирьох громадян Китаю, які фотографували винищувачі Rafale

Влада країни з'ясовує, чи був це поодинокий випадок, чи частина більш систематичної операції зі збору розвідінформації

Винищувач (Ілюстративне фото: Orestis Panagiotou/EPA)

У Греції затримали чотирьох громадян Китаю, які фотографували винищувачі та об'єкти грецької аерокосмічної промисловості. Про це повідомило медіа Protothema.

У місті Танагра була оголошена тривога, коли чотирьох громадян КНР застали за фотографуванням чутливих військових об'єктів у цьому районі. Їхні дії були визнані підозрілими та викликали занепокоєння щодо шпигунства, оскільки на знімках, які вони зробили, були винищувачі Rafale.

За інформацією медіа, чотирьох осіб – двох чоловіків, жінку та юнака спочатку помітили співробітники служби безпеки Грецької аерокосмічної промисловості, які попросили їх покинути цей район. Однак вони перейшли до сусіднього мосту та продовжили фотографувати об'єкти.

Поліція Військово-повітряних сил 114 бойового крила була негайно поінформована про подію. Вони втрутилися, знайшли іноземців і доставили їх на допит. Громадян Китаю передали місцевій поліції й доставили у відділок.

За попередніми даними, у них було виявлено значний обсяг фотоматеріалів із цього району. Наразі влада з'ясовує, чи був це поодинокий випадок, чи частина більш систематичної операції зі збору розвідувальної інформації.

Справу розслідують з усією серйозністю, і відповідні служби безпеки вже вивчають докази.

9 липня СБУ заявила про затримання у Києві двох громадян Китаю за підозрою у шпигунстві. За версією слідства, вони збирали дані про український ракетний комплекс "Нептун".

У МЗС країни повідомили, що перевіряють дані щодо затримання двох громадян у Києві.