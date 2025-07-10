Пекін відповів щодо затримання у Києві китайців за підозрою у шпигунстві

Китай заявив, що захищатиме права своїх громадян, якщо вони фігурують у справі

Затриманий СБУ китайський громадянин (Фото: пресслужба відомства)

Китай перевіряє дані щодо затримання двох громадян країни у Києві за підозрою у шпигунстві. Про це заявила речниця китайскього Міністерства закордонних справ Мао Нін під час пресконференції.

За її словами, Китай перевіряє цю інформацію, і якщо до справи залучені його громадяни, то "ми будемо захищати їхні законні права та інтереси, згідно з законодавством".

Напередодні, 9 липня, Служба безпеки України повідомила про затримання двох громадян Китаю – батька і сина.

За даними слідства, вони намагалися передати спецслужбам своєї країни секретну документацію про український ракетний комплекс "Нептун".