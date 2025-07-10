Пекін відповів щодо затримання у Києві китайців за підозрою у шпигунстві
Китай перевіряє дані щодо затримання двох громадян країни у Києві за підозрою у шпигунстві. Про це заявила речниця китайскього Міністерства закордонних справ Мао Нін під час пресконференції.
За її словами, Китай перевіряє цю інформацію, і якщо до справи залучені його громадяни, то "ми будемо захищати їхні законні права та інтереси, згідно з законодавством".
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Напередодні, 9 липня, Служба безпеки України повідомила про затримання двох громадян Китаю – батька і сина.
За даними слідства, вони намагалися передати спецслужбам своєї країни секретну документацію про український ракетний комплекс "Нептун".
- 8 липня Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї деталі знайшли у "шахедах" після російської атаки по Києву 4 липня.
- Українська розвідка неодноразово повідомляла про китайські постачання для військової промисловості РФ, тим часом Пекін заперечує, що надає військову допомогу Москві.