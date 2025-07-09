Рютте: Китай має 1000 ядерних зарядів і до 2030 року отримає ще 100 бойових кораблів

За словами генсека НАТО, Китай вже випередив Альянс за кількістю бойових кораблів

Марк Рютте (Фото: EPA)

Китай стрімко нарощує військову потужність і вже має більше бойових кораблів, ніж країни Альянсу. До 2030 року Пекін отримає ще 100 бойових кораблів і вже має 1000 ядерних боєзарядів, заявив генсекретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Все це – зовсім не для парадів у Пекіні", – сказав Рютте.

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За словами очільника НАТО, головна мета Китаю – встановлення контролю над Тайванем.

Під час пресконференції Рютте знову зазначив, що якщо глава Китаю Сі Цзіньпін захоче напасти на Тайвань, то перед цим він попросить російського диктатора Володимира Путіна атакувати країни-члени НАТО у Європі.

"Це показує, що Трансатлантичний та Індо-Тихоокеанський регіони стають дедалі більш взаємопов’язаними", – зазначив Генсек НАТО.

Він додав, що загрозу посилюють союзники Росії – Північна Корея, яка постачає РФ зброю, та Іран, який забезпечує її дронами.

Рютте закликав союзників по НАТО збільшити оборонні витрати, підкресливши, що зараз критичний момент.

"Йдеться вже не про 357 років. Три роки – це сьогодні. П’ять років – це вже наступний тиждень. Ми не маємо права згаяти цей шанс", – закликав він.