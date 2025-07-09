Рютте: У Китая 1000 ядерных боеголовок, и к 2030 году у него будет еще 100 боевых кораблей

По словам генерального секретаря НАТО, Китай уже обогнал НАТО по количеству боевых кораблей

Марк Рютте (Фото: EPA)

Китай стремительно наращивает военный потенциал и уже имеет больше боевых кораблей, чем страны НАТО. К 2030 году Пекин получит еще 100 боевых кораблей и уже имеет 1000 ядерных боеголовок, заявил Генсекретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Все это – совсем не для парадов в Пекине", – сказал Рютте.

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По словам главы НАТО, главная цель Китая – установление контроля над Тайванем.

Во время пресс-конференции Рютте снова отметил, что если глава Китая Си Цзиньпин захочет напасть на Тайвань, то перед этим он попросит российского диктатора Владимира Путина напасть на страны-члены НАТО в Европе.

"Это показывает, что трансатлантический регион и Индо-Тихоокеанский регион становятся все более взаимосвязанными", – отметил Генеральный секретарь НАТО.

Он добавил, что угрозу усиливают союзники России – Северная Корея, которая поставляет РФ оружие, и Иран, который снабжает ее дронами.

Рютте призвал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы, подчеркнув, что сейчас критический момент.

"Речь уже не о 357 годах. Три года – это сегодня. Пять лет – это уже следующая неделя. Мы не имеем права упустить этот шанс", – призвал он.