Рютте: У Китая 1000 ядерных боеголовок, и к 2030 году у него будет еще 100 боевых кораблей
Китай стремительно наращивает военный потенциал и уже имеет больше боевых кораблей, чем страны НАТО. К 2030 году Пекин получит еще 100 боевых кораблей и уже имеет 1000 ядерных боеголовок, заявил Генсекретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Все это – совсем не для парадов в Пекине", – сказал Рютте.
По словам главы НАТО, главная цель Китая – установление контроля над Тайванем.
Во время пресс-конференции Рютте снова отметил, что если глава Китая Си Цзиньпин захочет напасть на Тайвань, то перед этим он попросит российского диктатора Владимира Путина напасть на страны-члены НАТО в Европе.
"Это показывает, что трансатлантический регион и Индо-Тихоокеанский регион становятся все более взаимосвязанными", – отметил Генеральный секретарь НАТО.
Он добавил, что угрозу усиливают союзники России – Северная Корея, которая поставляет РФ оружие, и Иран, который снабжает ее дронами.
Рютте призвал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы, подчеркнув, что сейчас критический момент.
"Речь уже не о 357 годах. Три года – это сегодня. Пять лет – это уже следующая неделя. Мы не имеем права упустить этот шанс", – призвал он.
- 26 мая сообщалось, что Китай укрепил свою способность к потенциальному нападению на Тайвань благодаря ускорению воздушных операций, новым артиллерийским системам и более боеспособным десантным подразделениям.
- Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что в случае, если Путин решит вступить в военный конфликт с НАТО, то скорее всего, он начнет атаку с Литвы или сразу со всех трех стран Балтии.