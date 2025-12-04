Ekathimerini: США тиснуть на Грецію, щоб вона приєдналася до PURL

Дипломати Штатів наполегливо закликали главу МЗС Греції заявити про участь у програмі під час зустрічі міністрів 3 грудня

Грецькі військові (Ілюстративне фото: Achileas Chiras/EPA)

Сполучені Штати тиснуть на Грецію, щоб вона доєдналася до ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Про це повідомило грецьке медіа Ekathimerini з посиланням на неназваних співрозмовників серед посадовців країни.

Вашингтон тисне на Афіни, щоб вони зробили свій внесок у програму. Перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі в середу, 3 грудня, представники посольства США в Афінах передали прохання про приєднання Греції до PURL.

Американські дипломати знову висловили вдячність за "принципову позицію" Греції щодо України та визнали наявність фінансових обмежень у зв'язку з наближенням кінця року, але наполягали на тому, щоб Афіни оголосили про участь.

Вони наполегливо закликали міністра закордонних справ Греції Георгоса Герапетрітіса оголосити про участь на зустрічі НАТО і запропонували підписати загальну рамкову угоду на знак готовності, відклавши питання про розмір внеску на пізніший термін. Вашингтон також порадив Афінам не приєднуватися до меншості держав НАТО, які не роблять свого внеску.

Очільник грецького МЗС зустрівся в кулуарах саміту із заступником держсекретаря США Крістофером Ландау, але ніяких оголошень так і не було зроблено.

США неодноразово порушували питання PURL з моменту, коли президент Штатів Дональд Трамп оголосив про запуск програми. Це питання також обговорювали грецькі посадовці з американськими дипломатами.

У матеріалі йдеться, що оскільки це питання впливає на греко-американські відносини, ним займається кабінет прем'єр-міністра. Як зараз, так і на попередніх етапах американцям було сказано, що фінансове становище країни не дає змоги порушувати досягнутий чутливий баланс.

3 грудня Таяні заявив, що участь його країни у програмі PURL буде "передчасною" на тлі активізації переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.