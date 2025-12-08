"Вони заробляють гроші". Зеленський вважає, що США продовжать постачати зброю в межах PURL

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Сполучені Штати продовжать тиск на Росію та не відмовляться від реалізації програми PURL щодо закупівлі американської зброї для України, адже вони "заробляють гроші". Про це він розповів під час спілкування з журналістами.

У президента попросили прокоментувати, чи влаштовує Україну та Європу варіант, якщо США відмовляться брати участь у переговорах щодо врегулювання війни, але продовжать надсилати зброю в межах PURL.

"Я вважаю, не влаштовує. Треба боротися за Сполучені Штати Америки, щоб вони продовжили допомагати, продовжували підтримувати, продовжили тиск на Росію", – сказав Зеленський.

Він додав, що для України також важливі гарантії безпеки від США.

"Все одно європейці сильні, наші партнери. Але PURL – це можливість купувати в Америки. Саме ту зброю, якої у європейців, на жаль, немає. І тому ми повинні це продовжувати, у будь-якому випадку. Я думаю, Сполучені Штати будуть відкриті для цієї програми", – сказав президент.

Він додав, що американці "заробляють гроші". Це, на його думку, підходить сучасній політиці США, що "вони підтримують Україну", не безплатно, але підтримують.

Зеленський наголосив, що PURL працює. Передусім союзники купують протиповітряну оборону для України.

Глава держави уточнив, що Україні щороку потрібно $15 млрд на цю програму. А на цей рік необхідно ще $800 млн. До сьогодні Україна потребувала $1,5 млрд, але Нідерланди оголосили про нову військову допомогу на 700 млн євро.