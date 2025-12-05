До PURL приєдналась 21 країна, сума зобовʼязань перевищила $4 млрд – Сибіга
21 країна вже долучилася до програми PURL, загальний обсяг зобов’язань яких сягнув $4,18 млрд. Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Лише візит до штаб-квартири НАТО приніс близько 1 млрд додаткових внесків у PURL. Пʼять додаткових країн. Вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь", – йдеться у повідомленні.
За словами Сибіги, цього разу коло учасників уперше розширилося за межі НАТО – до програми приєдналися Австралія та Нова Зеландія.
3 грудня пресслужба МЗС Нової Зеландії оголосила про виділення $15 млн на програму із закупівель американської зброї для України.
"Нова Зеландія солідарна з Україною, яка вступає в четверту зиму, захищаючись від російської агресії", – додала міністерка оборони Джудіт Коллінз.
Австралія також заявила про пакет військової допомоги Україні у розмірі 95 млн австралійських доларів ($63 млн), повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко. Ця сума містить $50 млн для PURL, $2 млн для "коаліції дронів" та $43 млн на військове обладнання, зокрема тактичні радари ППО, боєприпаси та засоби інженерного забезпечення.
- 3 грудня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що участь його країни у програмі PURL буде "передчасною" на тлі активізації переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.
- 4 грудня медіа повідомляли, що Сполучені Штати тиснуть на Грецію, щоб вона доєдналася до ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї для України.
