До PURL приєдналась 21 країна, сума зобовʼязань перевищила $4 млрд – Сибіга

Очільник МЗС розповів, що до програми приєдналось пʼять нових країн-учасниць та надійшло вісім додаткових внесків від держав, які вже її підтримували

Андрій Сибіга (Фото: ЕРА / Mykola Tys)

21 країна вже долучилася до програми PURL, загальний обсяг зобов’язань яких сягнув $4,18 млрд. Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Лише візит до штаб-квартири НАТО приніс близько 1 млрд додаткових внесків у PURL. Пʼять додаткових країн. Вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь", – йдеться у повідомленні.

За словами Сибіги, цього разу коло учасників уперше розширилося за межі НАТО – до програми приєдналися Австралія та Нова Зеландія.

3 грудня пресслужба МЗС Нової Зеландії оголосила про виділення $15 млн на програму із закупівель американської зброї для України.

"Нова Зеландія солідарна з Україною, яка вступає в четверту зиму, захищаючись від російської агресії", – додала міністерка оборони Джудіт Коллінз.

Австралія також заявила про пакет військової допомоги Україні у розмірі 95 млн австралійських доларів ($63 млн), повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко. Ця сума містить $50 млн для PURL, $2 млн для "коаліції дронів" та $43 млн на військове обладнання, зокрема тактичні радари ППО, боєприпаси та засоби інженерного забезпечення.