К PURL присоединилась 21 страна, сумма обязательств превысила $4 млрд – Сибига

Глава МИД рассказал, что к программе присоединилось пять новых стран-участниц и поступило восемь взносов от государств, которые уже ее поддерживали

Андрей Сибига (Фото: ЕРА / Mykola Tys)

21 страна уже присоединилась к программе PURL, общий объем обязательств которых достиг $4,18 млрд. Об этом рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Только визит в штаб-квартиру НАТО принес около 1 млрд дополнительных взносов в PURL. Пять дополнительных стран. Восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали", – говорится в сообщении.

По словам Сибиги, на этот раз круг участников впервые расширился за пределы НАТО – к программе присоединились Австралия и Новая Зеландия.

3 декабря пресс-служба МИД Новой Зеландии объявила о выделении $15 млн на программу по закупкам американского оружия для Украины.

"Новая Зеландия солидарна с Украиной, которая вступает в четвертую зиму, защищаясь от российской агрессии", – добавила министр обороны Джудит Коллинз.

Австралия также заявила о пакете военной помощи Украине в размере 95 млн австралийских долларов ($63 млн), сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Эта сумма содержит $50 млн для PURL, $2 млн для "коалиции дронов" и $43 млн на военное оборудование, в частности тактические радары ПВО, боеприпасы и средства инженерного обеспечения.