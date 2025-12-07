Москва и Пекин провели противоракетные учения на территории России
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Китай и Россия провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны Китая, не вдаваясь в подробности.
Учения были проведены в начале декабря, но точная дата не сообщается.
В заявлении китайского Минобороны сказано, что они не были якобы направлены против третьих стран и не имеют никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации.
В августе Россия и Китай провели артиллерийские и противолодочные учения в Японском море. А в ноябре между ними состоялись переговоры на тему противоракетной обороны и стратегической стабильности.
