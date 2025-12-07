Москва и Пекин провели противоракетные учения на территории России

Противоракетные учения России и Китая якобы не были направлены против третьих стран, заявили в министерстве

Армия Китая (Иллюстративное фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Китай и Россия провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны Китая, не вдаваясь в подробности.

Учения были проведены в начале декабря, но точная дата не сообщается.

В заявлении китайского Минобороны сказано, что они не были якобы направлены против третьих стран и не имеют никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации.

В августе Россия и Китай провели артиллерийские и противолодочные учения в Японском море. А в ноябре между ними состоялись переговоры на тему противоракетной обороны и стратегической стабильности.