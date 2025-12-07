Москва і Пекін провели протиракетні навчання на території Росії

Протиракетні навчання Росії та Китаю нібито не були спрямовані проти третіх країн, заявили в міністерстві

Армія Китаю (Ілюстративне фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Китай і Росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території РФ. Про це повідомило Міноборони Китаю, не вдаючись у подробиці.

Навчання були проведені на початку грудня, але точної дати не повідомляють.

У заяві китайського Міноборони сказано, що вони не були нібито спрямовані проти третіх країн і не мають жодного стосунку до поточної міжнародної й регіональної ситуації.

У серпні Росія і Китай провели артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі. А в листопаді між ними відбулися переговори на тему протиракетної оборони й стратегічної стабільності.