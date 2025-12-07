Москва і Пекін провели протиракетні навчання на території Росії
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Китай і Росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території РФ. Про це повідомило Міноборони Китаю, не вдаючись у подробиці.
Навчання були проведені на початку грудня, але точної дати не повідомляють.
У заяві китайського Міноборони сказано, що вони не були нібито спрямовані проти третіх країн і не мають жодного стосунку до поточної міжнародної й регіональної ситуації.
У серпні Росія і Китай провели артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі. А в листопаді між ними відбулися переговори на тему протиракетної оборони й стратегічної стабільності.
- 21 листопада У Китаї зафіксовано нові польоти винищувача шостого покоління J-36.
- 3 грудня Китай випробував аналог Shahed-136 – дрон із дальністю 1600 км і автономністю 9 годин.
