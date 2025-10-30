Польша второй день подряд перехватывает российский самолет-разведчик над Прибалтикой
Польша второй день подряд перехватывает российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Об этом сообщил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF 24.
"Сегодня, как и вчера, истребители МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем", – сообщил он.
По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, 29 октября произошел аналогичный инцидент. Два польских истребителя перехватили и вывели из зоны ответственности российский самолет Ил-20.
Военные сообщили, что российский самолет не имел поданого плана полета и летел с выключенным транспондером (устройством для приема и передачи сигнала и информации о самолете). Это является серьезным нарушением правил безопасности полетов.
Отмечается, что в последние месяцы участились российские разведывательные полеты в Прибалтике. Цель таких операций – проверка боеготовности сил НАТО и сбор разведывательной информации.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллина. В целом они находились над Эстонией около 12 минут. Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.
- 21 октября истребители F-35 Норвегии перехватили российский самолет над Баренцевым морем.
- 23 октября российские самолеты залетели в Литву на 18 секунд из Калининградской области. Для противодействия поднимались истребители НАТО.
