Польша второй день подряд перехватывает российский самолет-разведчик над Прибалтикой

Российский самолет попал в нее без плана полета и с выключенными радарами

Владислав Косиняк-Камыш (Фото:x.com/KosiniakKamysz)

Польша второй день подряд перехватывает российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Об этом сообщил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF 24.

"Сегодня, как и вчера, истребители МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем", – сообщил он.

По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, 29 октября произошел аналогичный инцидент. Два польских истребителя перехватили и вывели из зоны ответственности российский самолет Ил-20.

Военные сообщили, что российский самолет не имел поданого плана полета и летел с выключенным транспондером (устройством для приема и передачи сигнала и информации о самолете). Это является серьезным нарушением правил безопасности полетов.

Отмечается, что в последние месяцы участились российские разведывательные полеты в Прибалтике. Цель таких операций – проверка боеготовности сил НАТО и сбор разведывательной информации.