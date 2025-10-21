Истребители F-35 Норвегии перехватили российский самолет над Баренцевым морем
Истребители F-35 Военно-воздушных сил Норвегии 20 октября перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Баренцевым морем. Об этом сообщает Altaposten.
Днем радары зафиксировали неопознанный объект в международном воздушном пространстве вблизи региона Финнмарк, что недалеко от границы с Россией. Сразу после этого с авиабазы Эвенес в рамках операции быстрого реагирования (QRA) были направлены истребители F-35.
Отмечается, что самолеты преодолел звуковой барьер, вызвав громкий хлопок, его жители Альты и Тромсё приняли за взрыв.
Представитель ВВС Норвегии майор Стиан Роен подтвердил, что перехваченный объект был российским разведывательным самолетом Ил-20А. Однако границу с Норвегией он не нарушил.
Это уже второй подобный инцидент с российским самолетом за последнюю неделю. 17 октября также в районе Финнмарка был идентифицирован российский Ил-20.
- 23 сентября Россия трижды нарушала воздушное пространство Норвегии самолетами.
- 29 сентября пассажирский самолет развернули из-за неизвестного дрона над аэропортом в норвежском городе Бардуфосс. А 1 октября в Норвегии на всю ночь приостанавливали работу аэропорта Бреннейсунн из-за неизвестного дрона, пилота которого не нашли.
- 6 октября пилот норвежского самолета увидел дроны во время посадки в аэропорту в Осло, он остановил работу.
