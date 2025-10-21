Истребители F-35 Норвегии перехватили российский самолет над Баренцевым морем

Истребители F-35 Норвегии (Иллюстративное фото: x.com/Forsvaret_no)

Истребители F-35 Военно-воздушных сил Норвегии 20 октября перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Баренцевым морем. Об этом сообщает Altaposten.

Днем радары зафиксировали неопознанный объект в международном воздушном пространстве вблизи региона Финнмарк, что недалеко от границы с Россией. Сразу после этого с авиабазы ​​Эвенес в рамках операции быстрого реагирования (QRA) были направлены истребители F-35.

Отмечается, что самолеты преодолел звуковой барьер, вызвав громкий хлопок, его жители Альты и Тромсё приняли за взрыв.

Представитель ВВС Норвегии майор Стиан Роен подтвердил, что перехваченный объект был российским разведывательным самолетом Ил-20А. Однако границу с Норвегией он не нарушил.

Это уже второй подобный инцидент с российским самолетом за последнюю неделю. 17 октября также в районе Финнмарка был идентифицирован российский Ил-20.