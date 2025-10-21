Винищувачі F-35 Норвегії перехопили російський літак над Баренцевим морем

Винищувачі F-35 Норвегії (Ілюстративне фото: x.com/Forsvaret_no)

Винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Норвегії 20 жовтня перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Баренцевим морем. Про це повідомляє Altaposten.

Удень радари зафіксували непізнаний об'єкт у міжнародному повітряному просторі поблизу регіону Фіннмарк, що недалеко від кордону з Росією. Одразу після цього з авіабази Евенес у межах операції швидкого реагування (QRA) було направлено винищувачі F-35.

Зазначається, що літаки подолали звуковий бар'єр, спричинивши гучний звук, який мешканці Альти та Тромсе прийняли за вибух.

Представник ВПС Норвегії майор Стіан Роен підтвердив, що перехоплений об'єкт був російським розвідувальним літаком Іл-20А. Однак кордон з Норвегією він не порушив.

Це вже другий подібний інцидент з російським літаком за останній тиждень. 17 жовтня також у районі Фіннмарка було ідентифіковано російський Іл-20.