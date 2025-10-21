Винищувачі F-35 Норвегії перехопили російський літак над Баренцевим морем
Винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Норвегії 20 жовтня перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Баренцевим морем. Про це повідомляє Altaposten.
Удень радари зафіксували непізнаний об'єкт у міжнародному повітряному просторі поблизу регіону Фіннмарк, що недалеко від кордону з Росією. Одразу після цього з авіабази Евенес у межах операції швидкого реагування (QRA) було направлено винищувачі F-35.
Зазначається, що літаки подолали звуковий бар'єр, спричинивши гучний звук, який мешканці Альти та Тромсе прийняли за вибух.
Представник ВПС Норвегії майор Стіан Роен підтвердив, що перехоплений об'єкт був російським розвідувальним літаком Іл-20А. Однак кордон з Норвегією він не порушив.
Це вже другий подібний інцидент з російським літаком за останній тиждень. 17 жовтня також у районі Фіннмарка було ідентифіковано російський Іл-20.
- 23 вересня Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії літаками.
- 29 вересня пасажирський літак розвернули через невідомий дрон над аеропортом у норвезькому місті Бардуфосс. А 1 жовтня в Норвегії на всю ніч призупиняли роботу аеропорту Бреннейсуннн через невідомий дрон, пілота якого не знайшли.
- 6 жовтня пілот норвезького літака побачив дрони під час посадки в аеропорту в Осло, він зупинив роботу.
