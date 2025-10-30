Польща другий день поспіль перехоплює російський літак-розвідник над Прибалтикою
Польща другий день поспіль перехоплює російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Про це повідомив польський міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, передає RMF 24.
"Сьогодні, як і вчора, винищувачі МіГ-29 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем", – повідомив він.
За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, 29 жовтня стався аналогічний інцидент. Два польські винищувачі перехопили й вивели із зони відповідальності російський літак Іл-20.
Військові повідомили, що російський літак не мав поданого плану польоту і летів із вимкненим транспондером (пристроєм для приймання і передавання сигналу та інформації про літак). Це є серйозним порушенням правил безпеки польотів.
Зазначається, що останніми місяцями почастішали російські розвідувальні польоти в Прибалтиці. Мета таких операцій – перевірка боєготовності сил НАТО і збирання розвідувальної інформації.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони перебували над Естонією близько 12 хвилин. Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест.
- 21 жовтня винищувачі F-35 Норвегії перехопили російський літак над Баренцевим морем.
- 23 жовтня російські літаки залетіли в Литву на 18 секунд з Калінінградської області. Для протидії підіймалися винищувачі НАТО.
