Польща другий день поспіль перехоплює російський літак-розвідник над Прибалтикою

Російський літак потрапив до неї без плану польоту і з вимкненими радарами

Владислав Косиняк-Камиш (Фото:x.com/KosiniakKamysz)

Польща другий день поспіль перехоплює російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Про це повідомив польський міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, передає RMF 24.

"Сьогодні, як і вчора, винищувачі МіГ-29 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем", – повідомив він.

За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, 29 жовтня стався аналогічний інцидент. Два польські винищувачі перехопили й вивели із зони відповідальності російський літак Іл-20.

Військові повідомили, що російський літак не мав поданого плану польоту і летів із вимкненим транспондером (пристроєм для приймання і передавання сигналу та інформації про літак). Це є серйозним порушенням правил безпеки польотів.

Зазначається, що останніми місяцями почастішали російські розвідувальні польоти в Прибалтиці. Мета таких операцій – перевірка боєготовності сил НАТО і збирання розвідувальної інформації.