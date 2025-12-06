Кубинці зв'язувались зі США про те, що буде після режиму проросійського Мадуро – Reuters

Окремі представники кубинської влади обговорювали зі США "який вигляд би мав світ" без влади венесуельського диктатора, заявили співбесідники медіа

Кампанія тиску Сполучених Штатів проти Венесуели змусила деяких представників режиму Куби звернутися до Америки стосовно того, яким би був регіон без диктатора Ніколаса Мадуро на чолі латиноамериканської країни. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

Вони відмовились розкрити, хто саме з Куби контактував зі США.

Один зі співбесідників повідомив, що окремі представники зсередини кубинської влади звернулися до Штатів – й між ними відбулись дискусії про те, "який вигляд би мав світ без режиму Мадуро".

Другий співрозмовець підтвердив ці контакти. Жоден із них не надав додаткових деталей.

Раніше, 25 листопада, Куба опублікувала заяву, у якій звинуватила США у прагненні насильницьки повалити уряд Венесуели й назвала нарощування американської присутності в регіоні "надмірною та агресивною" загрозою.

Зокрема, Штати скерували до Карибського басейну авіаносну ударну групу з найсучаснішим та найбільшим судном такого типу Gerald R. Ford, вісім військових кораблів, атомний підводний човен та винищувачі F-35.

У своїй заяві міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес зазначав, що повалення влади Мадуро з боку США буде надзвичайно небезпечним та безвідповідальним, а також це буде порушенням міжнародного права та Статут ООН.

Американський президент Дональд Трамп нещодавно мав розмову з венесуельським диктатором, однак він відмовився повідомити, про що вони говорили.

На початку грудня чотири співбесідники Reuters, поінформовані з перебігом розмови, сказали, що Мадуро заявив Трампу про свою готовність залишити Венесуелу, якщо він та його родина отримають повну юридичну амністію, включно зі скасуванням санкцій США та припиненням справи у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Дзвінок між президентом та проросійським диктатором став результатом місяців тиску Штатів на Венесуелу, включно з ударами по суднах, які, як стверджують США, займалися контрабандою наркотиків, а також погрозами військових дій та визнанням картелю Cartel de los Soles іноземною терористичною групою.