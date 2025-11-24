США официально признали Мадуро членом иностранной террористической организации

Дональд Трамп надеется, что давления будет достаточно, чтобы заставить диктатора Венесуэлы уйти в отставку без принятия военных действий, пишет CNN

Николас Мадуро (Фото: Miguel Gutierrez / EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа может расширить полномочия для принятия мер в Венесуэле, начиная с понедельника, поскольку Вашингтон признал диктатора страны Николаса Мадуро и его союзников в правительстве членами иностранной террористической организации. Об этом сообщил телеканал CNN.

Признание Мадуро членом террористической организации даст США возможность вводить дополнительные санкции против активов и логистики его политического режима. Однако, по словам юристов, это прямо не позволяет применять смертоносную силу.

Однако чиновники администрации утверждают, что это определение – один из самых серьезных инструментов Государственного департамента США для борьбы с терроризмом – предоставит расширенные военные возможности для ударов по Венесуэле.

Мадуро связывают с разветвленной сетью торговли наркотиками в венесуэльских войсках под названием "Картель солнц". Диктатор страны всегда отрицал любую личную причастность к наркоторговле, а его правительство неоднократно опровергало существование этого картеля, который, по мнению некоторых экспертов, технически не существует в обычном понимании.

Журналисты напомнили, что Штаты разместили в регионе два десятка кораблей и 15 000 военных. Высшие должностные лица проинформировали Трампа о ряде вариантов действий внутри Венесуэлы, включая удары по военным или правительственным объектам и рейды спецопераций. Однако вариант бездействия также до сих пор существует, говорится в материале.

Официально администрация Трампа заявляет, что работает над сокращением незаконных потоков мигрантов и наркотиков, но смена режима является возможным побочным эффектом этих усилий. По словам неназванного американского чиновника, Трамп надеется, что давления будет достаточно, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку без принятия прямых военных действий.

Американский президент выразил определенную открытость к дипломатическому урегулированию, заявив на прошлой неделе, что Мадуро "хотел бы поговорить", а позже предположил, что он будет открыт для разговора с ним "в определенное время".

Белый дом не сразу ответил на запрос CNN прокомментировать статус потенциального разговора Трампа и Мадуро.