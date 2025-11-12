Reuters: Венесуэла готовит партизанский ответ в случае нападения США

В Венесуэле готовят несколько стратегий в ответ на возможное вторжение Штатов

Николас Мадуро (Фото: EPA / RAYNER PENAR)

Венесуэла разворачивает оружие, в том числе устаревшее российское оборудование, и планирует организовать партизанское сопротивление или посеять хаос в случае воздушного или наземного нападения США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных осведомленных с ситуацией собеседников и внутренние документы планирования.

Такой подход является "молчаливым признанием", что армия страны не готова к обычной войне, говорится в публикации.

По данным собеседников и документов планирования этой тактики, оборона в партизанском стиле, которую правительство назвало "длительным сопротивлением" и упоминало в трансляциях на государственном телевидении, будет предусматривать привлечение небольших военных подразделений в более чем 280 местах, которые будут осуществлять диверсии и другие партизанские тактические действия.

Вторая стратегия, которая называется "анархизация", предусматривает использование разведывательных служб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядка на улицах столицы Каракас. Стратегия направлена на то, чтобы Венесуэла стала неуправляемой для иностранных сил, сообщили собеседник, знакомый с оборонными усилиями, а также приближенный к оппозиции.

Однако собеседники признают, что любая стратегия сопротивления имеет низкие шансы на успех.

"Мы бы не продержались и двух часов в обычной войне", – сказал приближенный к правительству Венесуэлы собеседник.

Шесть собеседников, знакомых с военным потенциалом Венесуэлы, сообщили, что армия страны значительно проигрывает американской из-за нехватки подготовки, низких зарплат (около $100 в месяц) и устаревшей техники.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что 8 млн гражданских проходят подготовку. Но знакомый с вопросами обороны и безопасности собеседник Reuters оценил, что в сценарии "анархизации" примут участие лишь от 5000 до 7000 человек, в частности сотрудники разведки, вооруженные сторонники правящей партии и члены ополчения.

В то же время, по словам собеседника, правительство намерено использовать около 60 000 военнослужащих армии и Национальной гвардии для участия в партизанском сопротивлении.