Reuters: Венесуела готує партизанську відповідь на випадок нападу США

У Венесуелі готують декілька стратегій у відповідь на можливе вторгнення Штатів

Ніколас Мадуро (Фото: EPA / RAYNER PENAR)

Венесуела розгортає зброю, зокрема застаріле російське обладнання, і планує організувати партизанський опір або посіяти хаос у разі повітряного чи наземного нападу США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваних обізнаних із ситуацією співрозмовників та внутрішні документи планування.

Такий підхід є "мовчазним визнанням", що армія країни не готова до звичайної війни, йдеться у публікації.

За даними співрозмовників і документів планування цієї тактики, оборона в партизанському стилі, яку уряд назвав "тривалим опором" і згадував у трансляціях на державному телебаченні, передбачатиме залучення невеликих військових підрозділів у понад 280 місцях, які здійснюватимуть диверсії та інші партизанські тактичні дії.

Друга стратегія, яка називається "анархізація", передбачає використання розвідувальних служб та озброєних прихильників керівної партії для створення безладу на вулицях столиці Каракас. Стратегія спрямована на те, щоб Венесуела стала некерованою для іноземних сил, повідомили співрозмовник, обізнаний з оборонними зусиллями, а також наближений до опозиції.

Однак співрозмовники визнають, що будь-яка стратегія опору має низькі шанси на успіх.

"Ми б не протрималися й двох годин у звичайній війні", – сказав наближений до уряду Венесуели співрозмовник.

Шість співрозмовників, знайомих з військовим потенціалом Венесуели, повідомили, що армія країни значно програє американській через брак підготовки, низькі зарплати (близько $100 на місяць) та застарілу техніку.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро сказав, що 8 млн цивільних проходять підготовку. Але обізнаний із питаннями оборони та безпеки співрозмовник Reuters оцінив, що у сценарії "анархізації" візьмуть участь лише від 5000 до 7000 осіб, включно зі співробітниками розвідки, озброєними прихильниками керівної партії та членами ополчення.

Водночас, за словами співрозмовника, уряд має намір використати близько 60 000 військовослужбовців армії та Національної гвардії для участі у партизанському опорі.