Британская разведка показала последствия ударов по Севастополю – фото

Из-за ракетных ударов по Крыму РФ переместила часть кораблей в порты дальше на восток, отметили в разведке

Крым (Иллюстративное фото: EPA)

Британская разведка проанализировала фото последствий ударов по временно оккупированному Севастополю 24 марта и пришла к выводу, что повреждения получили два десантных и один разведывательный корабль Черноморского флота РФ. Об этом сообщается в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

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В отчете утверждается, что 24 марта Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли ракетные удары по Крыму. Одной из целей был пункт связи Черноморского флота РФ, расположенный во временно оккупированном Севастополе.

Анализ спутниковых снимков показал, что одно здание было структурно повреждено, в том числе был частичный обвал крыши. Еще два здания получили меньшие повреждения.

Разведка Минобороны Великобритании

Также в разведке утверждают, что в результате ударов были повреждены два десантных корабля, танки и один разведывательный корабль. В связи с этим корабли, обычно находившиеся в Севастополе, оккупанты переместили в другие порты дальше на восток.

Разведка Минобороны Великобритании

"Несмотря на попытки России ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в сокращении способности ЧФ РФ действовать в регионе", – говорится в отчете.

24 марта 2024 года Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

26 марта стало известно, что ВСУ также поразили разведывательный корабль россиян "Иван Хурс" и десантный корабль "Константин Ольшанский".

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