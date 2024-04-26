Розвідка спалила російський гелікоптер Ка-32 на аеродромі у Москві – джерело

За даними LIGA.net, цей гелікоптер ворог використовував для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій

Ка-32 (Фото: EPA)

Головне управління розвідки Міністерства борони спалило російський багатоцільовий гелікоптер Ка-32. Він знаходився на московському міжнародному аеродромі "Остафьєво". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбах.

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За даними співрозмовника видання, цей гелікоптер використовували для авіапідтримки російської окупаційної армії, а саме: для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій.

Також співрозмовник зазначив, що аеродром "Остафьєво", де перебував гелікоптер, належить Міністерству оборони РФ.

ДОПОВНЕНО О 14:42. В ГУР офіційно підтвердили цю інформацію та опублікували кадри.

19 квітня 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ знищило російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

Представник ГУР Юсов заявив, що для Росії виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 є фактично неможливим.

19 квітня начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що Сили оборони уразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на відстані 308 кілометрів, до цього тиждень вичікували, коли він вийде на потрібний рубіж.

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