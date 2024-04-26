Министерство культуры дало разъяснение о признании цирков критически важными для экономики
Для получения учреждением культуры статуса критически важного для функционирования экономики и получения права на бронирование части работников от мобилизации необходимо соответствовать критериям, утвержденным постановлением Кабмина от 27 января 2023 года №76 и приказом Министерства культуры и информационной политики от 10 марта 2023 года №106. Об этом говорится в ответе МКИП на запрос LIGA.net.
Цирки, относящиеся к сфере управления Министерства культуры и информационной политики, определены критически важными по следующим критериям:
→ организации или учреждении предоставлен статус национальной;
→ за организацией закреплено государственное имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
→ организация осуществляет деятельность в сфере культуры и в течение предыдущего календарного года реализовали не менее 500 цирковых представлений в не менее 10 областях Украины, и/или имеет в штате более 100 артистов и/или имеет не менее 50 цирковых номеров разных жанров;
→ у организации нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
→ размер средней заработной платы работников организации за последний квартал составляет не менее размера средней зарплаты в регионе на IV квартал 2021 года.
Данные о количестве забронированных работников цирков в министерстве отказались предоставлять, обосновывая тем, что они относятся к публичной информации с ограниченным доступом.
- 8 апреля стало известно, что Министерство культуры решило забронировать от мобилизации деятелей культуры и медиа, в частности, добавив в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, "Передвижной цирк Украины".
- 9 апреля глава Минкульта назвал хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы и "примитивной оценкой их общественного значения".
- Карандеев рассказал, что предприятия и организации, желающие забронировать своих работников от мобилизации, подают соответствующие заявки Министерству культуры, оно перенаправляет их в Генеральный штаб ВСУ, а окончательное заключение объявляет Министерство экономики.
Читайте также: Производитель приправ и ресторан: Bihus.Info раскрыл, кто попал под бронь от мобилизации