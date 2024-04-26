Министерство культуры дало разъяснение о признании цирков критически важными для экономики

В начале апреля стало известно, что ряд украинских цирков получил статус критически важных предприятий для экономики

Цирк (Иллюстративное фото: EPA)

Для получения учреждением культуры статуса критически важного для функционирования экономики и получения права на бронирование части работников от мобилизации необходимо соответствовать критериям, утвержденным постановлением Кабмина от 27 января 2023 года №76 и приказом Министерства культуры и информационной политики от 10 марта 2023 года №106. Об этом говорится в ответе МКИП на запрос LIGA.net.

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Цирки, относящиеся к сфере управления Министерства культуры и информационной политики, определены критически важными по следующим критериям:

→ организации или учреждении предоставлен статус национальной;

→ за организацией закреплено государственное имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

→ организация осуществляет деятельность в сфере культуры и в течение предыдущего календарного года реализовали не менее 500 цирковых представлений в не менее 10 областях Украины, и/или имеет в штате более 100 артистов и/или имеет не менее 50 цирковых номеров разных жанров;

→ у организации нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

→ размер средней заработной платы работников организации за последний квартал составляет не менее размера средней зарплаты в регионе на IV квартал 2021 года.

Данные о количестве забронированных работников цирков в министерстве отказались предоставлять, обосновывая тем, что они относятся к публичной информации с ограниченным доступом.

8 апреля стало известно, что Министерство культуры решило забронировать от мобилизации деятелей культуры и медиа, в частности, добавив в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, "Передвижной цирк Украины".

9 апреля глава Минкульта назвал хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы и "примитивной оценкой их общественного значения".

Карандеев рассказал, что предприятия и организации, желающие забронировать своих работников от мобилизации, подают соответствующие заявки Министерству культуры, оно перенаправляет их в Генеральный штаб ВСУ, а окончательное заключение объявляет Министерство экономики.

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