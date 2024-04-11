Журналисты Bihus.Info выпустили расследование о том, как компании используют возможность бронировать своих работников от мобилизации. И к "критичности" этих предприятий, как отмечает Денис Бигус, в период войны возникает множество вопросов.

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По его словам, критерии бронирования работников приняты правительством в январе 2023 года. Из семи критериев для брони нужно подпадать под три из них.

Среди критериев есть "отсутствие задолженности по уплате ЕСВ", "предприятие является резидентом Дия Сити" и "средняя зарплата работников не менее размера средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 года (приблизительно 15 000 грн)".

Однако главным из критериев становится решение местных администраций, что предприятие критически важно для территориального общества. Именно так, например, в Киевской области "критически важным" бизнесом определили производителя приправ. Комиссия признала предприятие производящим продукцию, которая "не имеет аналогов или ограничена на внутреннем рынке".

По такому принципу бронирования от мобилизации получили работники Эпицентра, Vodafone, 5 канала, Сильпо, Хора имени Веревки, ПриватБанка, Credit Agricole, канала 1+1, Укрэнерго, Евы, Egersund, Sweet.tv, Kinokit, Comfy, АЛЛО, Новой почты и других компаний.

"По имеющимся сейчас критериям просто любой бизнес, учреждение, организация, практически кто угодно, имеет возможность забронировать половину военнообязанных работников", — отметил Бигус.

Журналисты, ссылаясь на открытые источники, заявили, что в Украине от 540 000 до 700 000 забронированных. Общий мобилизационный резерв составляет 4 млн человек, четверть которого – мужчины старше 50 лет.