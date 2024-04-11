Журналісти Bihus.Info випустили розслідування про те, як компанії використовують можливість бронювати своїх працівників від мобілізації. І до "критичності" цих підприємств, як зазначає Денис Бігус, в період війни виникає багато запитань.

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За його словами, критерії бронювання працівників були прийняті урядом у січні 2023 року. З семи критеріїв для броні потрібно підпадати під три з них.

Серед критеріїв є "відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ", "підприємство є резидентом Дія Сіті" і "середня зарплата працівників не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 року (приблизно 15 000 грн)".

Однак головним з критеріїв стає рішення місцевих адміністрацій, що підприємство критично важливе для територіальної громади. Саме так, наприклад, у Київській області, "критично важливим" бізнесом визначили виробника приправ. Комісія визнала підприємство таким, яке виготовляє продукцію, що "не має аналогів або обмежена на внутрішньому ринку".

За таким принципом бронювання від мобілізації отримали працівники Епіцентру, Vodafone, 5 каналу, Сільпо, Хору імені Верьовки, ПриватБанку, Credit Agricole, каналу 1+1, Укренерго, Єви, Egersund, Sweet.tv, Kinokit, Comfy, АЛЛО, Нової пошти та інших компаній.

"За наявними нині критеріями просто будь-який бізнес, установа, організація, практично хто завгодно, має можливість забронювати половину військовозобов’язаних працівників", – зазначив Бігус.

Журналісти, посилаючись на відкриті джерела, заявили, що в Україні від 540 000 до 700 000 заброньованих. Загальний мобілізаційний резерв становить 4 млн осіб, чверть якого – чоловіки старші 50 років.