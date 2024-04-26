Міністерство культури дало роз’яснення щодо визнання цирків критично важливими для економіки

На початку квітня стало відомо, що низка українських цирків отримали статус критично важливих підприємств для економіки

Цирк (Ілюстративне фото: EPA)

Для отримання установою культури статусу критично важливої для функціонування економіки та набуття права на бронювання частини працівників від мобілізації необхідно відповідати критеріям, затвердженим постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №76 й наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 10 березня 2023 року №106. Про це йдеться у відповіді МКІП на запит LIGA.net.

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Цирки, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, визначені критично важливими за такими критеріями:

→ організації чи установі надано статус національної;

→ за організацією закріплене державне майно на праві господарського відання чи оперативного управління;

→ організація провадить діяльність у сфері культури та впродовж попереднього календарного року реалізували не менше як 500 циркових вистав в не менш ніж 10 областях України, та/або має в штаті понад 100 артистів та/або має не менше ніж 50 циркових номерів різних жанрів;

→ організація не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

→ розмір середньої заробітної плати працівників організації за останній квартал становить не менше розміру середньої зарплати у регіоні станом на IV квартал 2021 року.

Дані щодо кількості заброньованих працівників цирків в міністерстві відмовилися надавати, обґрунтовуючи тим, що вони належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

8 квітня стало відомо, що Міністерство культури вирішило забронювати від мобілізації діячів культури та медіа, зокрема додавши до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, "Пересувний цирк України".

9 квітня глава Мінкульту назвав хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа неповагою до людей цієї царини та "примітивною оцінкою їхнього суспільного значення".

Карандєєв розповів, що підприємства та організації, які хочуть забронювати своїх працівників від мобілізації, подають відповідні заявки Міністерству культури, воно перенаправляє їх до Генерального штабу ЗСУ, а остаточний висновок оголошує Міністерство економіки.

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