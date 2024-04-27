РФ ударила по критической инфраструктуре: в Ивано-Франковской области возник пожар - фото

Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

В ночь на 27 апреля российская армия ударила по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила начальник Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

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По ее словам, в Прикарпатье целью врага стал объект критической инфраструктуры. В результате удара возник пожар, к ликвидации которого были привлечены соответствующие службы.

В Министерстве внутренних дел акцентировали, что пожар возник на площади более 200 кв.м. Спасатели ее ликвидировали.

Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ночью 27 апреля россияне атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В ДТЭК заявили, что в результате удара Россия серьезно повредила оборудование на четырех теплоэлектростанциях.

С марта 2024 года Россия нанесла три массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская и Трипольская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.

Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что украинцам стоит запастись генераторами, павербанками и готовиться к любым сценариям весной и летом.

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