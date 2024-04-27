РФ вдарила по критичній інфраструктурі: в Івано-Франківській області спалахнула пожежа — фото

Міністр енергетики заявив, що росіяни атакували енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях

Фото: ДСНС Івано-Франківської області

У ніч проти 27 квітня російська армія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, обійшлося без постраждалих. Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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За її словами, на Прикарпатті ціллю ворога став об’єкт критичної інфраструктури. Унаслідок удару виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені відповідні служби.

У Міністерстві внутрішніх справ акцентували, що пожежа виникла на площі понад 200 кв.м. Рятувальники ліквідували її.

Фото: ДСНС Івано-Франківської області

Фото: ДСНС Івано-Франківської області

Фото: ДСНС Івано-Франківської області

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що уночі 27 квітня росіяни атакували енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК заявили, що внаслідок удару Росія серйозно пошкодила обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.

З березня 2024 року Росія завдала три масовані удари по енергосистемі України, вивівши з ладу до 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Внаслідок ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і Трипільська ТЕС компанії "Центренерго", Бурштинська й Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК.

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що українцям варто запастися генераторами, павербанками й готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку.

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