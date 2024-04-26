Кулеба о возвращении военнообязанных в Украину: Говорится о справедливости

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что возвращение военнообязанных из-за границы будет справедливым по отношению к мужчинам, находящимся на территории Украины. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Байбой Браже.

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Глава украинской дипломатии отметил, что все мужчины призывного возраста, которые покинули государство после начала полномасштабного вторжения РФ, получали правовые статусы, а также соцвыплаты потому, что они являются гражданами Украины.

Кулеба подчеркнул, что его задачей, как дипломата, является защита украинцев за рубежом, и он будет делать это, "но речь идет о справедливости".

"Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины", – добавил министр.

23 апреля правительство обнародовало правила, согласно которым паспорта мужчинам призывного возраста могут оформляться только внутри государства, а не в иностранных дипломатических учреждениях, поэтому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за границей, не смогут получить новые паспорта или продлить срок действия документа.

В МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Впоследствии в МИД уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности госпредприятием "Документ".

26 апреля глава МВД Польши Марцин Кервинский заявил, что страна продолжит защиту для украинских беженцев, которая пока действует до 30 июня. Те, у кого нет паспортов, будут подлежать временной защите.

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