Кулеба про повернення військовозобов'язаних в Україну: Йдеться про справедливість
Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов'язаних з-за кордону буде справедливим щодо чоловіків, які перебувають на території України. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже.
Очільник української дипломатії зазначив, що всі чоловіки призовного віку, які покинули державу після початку повномасштабного вторгнення РФ, отримували правові статуси, а також соцвиплати через те, що вони є громадянами України.
Кулеба підкреслив, що його завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, і він робитиме це, "але йдеться про справедливість".
"Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України", — додав міністр.
23 квітня уряд оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині держави, а не в іноземних дипломатичних установах, тому чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити термін дії документа.
- У МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.
- 24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Згодом у МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".
- 26 квітня очільник МВС Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що країна продовжить захист для українських біженців, який поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту.
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