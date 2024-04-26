Кулеба про повернення військовозобов'язаних в Україну: Йдеться про справедливість

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов'язаних з-за кордону буде справедливим щодо чоловіків, які перебувають на території України. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже.

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Очільник української дипломатії зазначив, що всі чоловіки призовного віку, які покинули державу після початку повномасштабного вторгнення РФ, отримували правові статуси, а також соцвиплати через те, що вони є громадянами України.

Кулеба підкреслив, що його завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, і він робитиме це, "але йдеться про справедливість".

"Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України", — додав міністр.

23 квітня уряд оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині держави, а не в іноземних дипломатичних установах, тому чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити термін дії документа.

У МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Згодом у МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".

26 квітня очільник МВС Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що країна продовжить захист для українських біженців, який поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту.

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