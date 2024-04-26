Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 26 апреля

Глава Броварской РГА Майбоженко устроил пьяное ДТП, США объявили на "Рамштайне-21" о пакете для ВСУ на $6 млрд, министр Сольский вышел под залог

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1. Глава Броварской администрации пьяным въехал в людей, его уволят – видео. Глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко совершил ДТП в нетрезвом состоянии. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что Майбоженко будет уволен (подробнее).

2. США объявили о новом пакете помощи для Украины на $6 млрд. Соединенные Штаты окажут долгосрочную помощь для Украины на $6 млрд. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам 21-го заседания в формате "Рамштайн" (подробнее).

3. Министр агрополитики Сольский вышел под залог. За министра агрополитики Николая Сольскоого внесли залог более 75 млн грн, сообщил его адвокат Кульчицкий. Сольского отправили под стражу до 24 июня 2024 года (подробнее).

4. В Польше обещают продолжить защиту беженцев – включая тех, у кого не будет паспортов. Глава Министерства внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что страна продолжит защиту для украинских беженцев, которая сейчас действует до 30 июня. Те, кто без паспортов, будут подлежать временной защите (подробнее).

5. В Киеве эвакуируют две больницы из-за заявлений о возможном российском ударе. В Киеве срочно приступили к эвакуации двух больниц из-за информации о якобы планах РФ ударить по этим медицинским учреждениям. Речь идет о больницах на улице Богатырской, одна из них детская (подробнее).

6. ВСУ отвели танки Abrams с линии фронта из-за угрозы российских дронов – Associated Press. Украина временно забрала американские танки Abrams с линии фронта из-за того, что российские беспилотники усложнили их работу на поле боя. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на двух неназванных собеседников в военном руководстве США и на заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала Кристофера Грейди (подробнее).

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