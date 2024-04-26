Шість головних новин України та світу на 22:00 26 квітня

Голова Броварської РДА Майбоженко вчинив п'яну ДТП, США оголосили на "Рамштайні-21" про пакет для ЗСУ на $6 млрд, міністр Сольський вийшов під заставу

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1. Голова Броварської адміністрації п'яним в'їхав у людей, його звільнять – відео. Голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко вчинив ДТП у нетверезому стані. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що Майбоженка буде звільнено (детальніше).

2. США оголосили про новий пакет допомоги для України на $6 млрд. Сполучені Штати нададуть довгострокову допомогу для України на $6 млрд. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками 21-го засідання у форматі "Рамштайн" (детальніше).

3. Міністр агрополітики Сольський вийшов під заставу. За міністра агрополітики Миколу Сольського внесли заставу понад 75 млн грн, повідомив Суспільному його адвокат Кульчицький. Сольського відправили під варту до 24 червня 2024 року (детальніше).

4. У Польщі обіцяють продовжити захист біженців – включно з тими, в кого не буде паспортів. Очільник Міністерства внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що країна продовжить захист для українських біженців, який поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту (детальніше).

5. У Києві евакуюють дві лікарні через заяви про можливий російський удар. У Києві терміново розпочали евакуацію двох лікарень через інформацію про нібито плани РФ вдарити по цих медичних закладах. Мова йде про лікарні на вулиці Богатирській, одна з них дитяча (детальніше).

6. ЗСУ відвели танки Abrams із лінії фронту через загрозу російських дронів – Associated Press. Україна тимчасово забрала американські танки Abrams із лінії фронту через те, що російські безпілотники ускладнили їх роботу на полі бою. Про це повідомило видання Associated Press із посиланням на двох неназваних співрозмовників у військовому керівництві США та на заступника голови Об'єднаного комітету начальників штабів адмірала Крістофера Грейді (детальніше).

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