У Києві евакуюють дві лікарні через заяви про можливий російський удар
У Києві терміново розпочали евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській, через російську провокацію щодо удару по цих медичних закладах, адже у них, нібито перебувають військові. Про це повідомили в КМДА.
У мерії зазначили, що, це відбувається через те, що в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсовано удар ворога по цих медичних закладах.
"Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці", – наголосили в КМДА.
Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів і медиків в інші медзаклади столиці.
"Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень", – наголосили в мерії.
- Уранці 21 березня сили протиповітряної оборони збили близько 30 цілей, якими Росія атакувала Київ. Тоді постраждали 12 людей.
- Співрозмовник LIGA.net тоді зазначив, що ціллю російської ракетної атаки на Київ вранці 21 березня були об'єкти Головного управління розвідки Міноборони.
- 25 березня командувач Повітряних сил повідомив про те, що під час ранкового ракетного удару Росія запустила по Києву дві балістичні цілі.
- Тоді, за даними Мінкульту, були вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол і виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи, серед них – неповнолітня. Двох з них госпіталізували, решті – надали допомогу на місці.
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