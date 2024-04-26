У Києві евакуюють дві лікарні через заяви про можливий російський удар

Місто вже звернулося до Служби безпеки України та Міністерства охорони здоров'я за допомогою

Київ (Фото: EPA)

У Києві терміново розпочали евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській, через російську провокацію щодо удару по цих медичних закладах, адже у них, нібито перебувають військові. Про це повідомили в КМДА.

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У мерії зазначили, що, це відбувається через те, що в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсовано удар ворога по цих медичних закладах.

"Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці", – наголосили в КМДА.

Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів і медиків в інші медзаклади столиці.

"Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень", – наголосили в мерії.

Уранці 21 березня сили протиповітряної оборони збили близько 30 цілей, якими Росія атакувала Київ. Тоді постраждали 12 людей.

Співрозмовник LIGA.net тоді зазначив, що ціллю російської ракетної атаки на Київ вранці 21 березня були об'єкти Головного управління розвідки Міноборони.

тоді зазначив, що ціллю російської ракетної атаки на Київ вранці 21 березня були об'єкти Головного управління розвідки Міноборони. 25 березня командувач Повітряних сил повідомив про те, що під час ранкового ракетного удару Росія запустила по Києву дві балістичні цілі.

Тоді, за даними Мінкульту, були вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол і виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи, серед них – неповнолітня. Двох з них госпіталізували, решті – надали допомогу на місці.

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