В Киеве эвакуируют две больницы из-за заявлений о возможном российском ударе
В Киеве срочно приступили к эвакуации двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской, из-за российской провокации об ударе по этим медицинским учреждениям, ведь в них якобы находятся военные. Об этом сообщили в КГГА.
В мэрии отметили, что это происходит из-за того, что в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям.
"Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы", – отметили в КГГА.
Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы.
"Город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах, которые принимает для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц", – отметили в мэрии.
- Утром 21 марта силы противовоздушной обороны сбили около 30 целей, которыми Россия атаковала Киев. Тогда пострадали 12 человек.
- Собеседник LIGA.net тогда отметил, что целью российской ракетной атаки на Киев утром 21 марта были объекты Главного управления разведки Минобороны.
- 25 марта командующий Воздушных сил сообщил о том, что во время утреннего ракетного удара Россия запустила по Киеву две баллистические цели.
- Тогда, по данным Минкульта, полностью были разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до семи, среди них – несовершеннолетняя. Двух из них госпитализировали, остальным – оказали помощь на месте.
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