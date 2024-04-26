В Киеве эвакуируют две больницы из-за заявлений о возможном российском ударе

Город уже обратился в Службу безопасности Украины и Министерство здравоохранения за помощью

Киев (Фото: EPA)

В Киеве срочно приступили к эвакуации двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской, из-за российской провокации об ударе по этим медицинским учреждениям, ведь в них якобы находятся военные. Об этом сообщили в КГГА.

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В мэрии отметили, что это происходит из-за того, что в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям.

"Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы", – отметили в КГГА.

Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы.

"Город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах, которые принимает для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц", – отметили в мэрии.

Утром 21 марта силы противовоздушной обороны сбили около 30 целей, которыми Россия атаковала Киев. Тогда пострадали 12 человек.

Собеседник LIGA.net тогда отметил, что целью российской ракетной атаки на Киев утром 21 марта были объекты Главного управления разведки Минобороны.

тогда отметил, что целью российской ракетной атаки на Киев утром 21 марта были объекты Главного управления разведки Минобороны. 25 марта командующий Воздушных сил сообщил о том, что во время утреннего ракетного удара Россия запустила по Киеву две баллистические цели.

Тогда, по данным Минкульта, полностью были разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до семи, среди них – несовершеннолетняя. Двух из них госпитализировали, остальным – оказали помощь на месте.

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