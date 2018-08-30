Климкин: Документы по денонсации договора о дружбе с РФ готовы

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам министра, Россия нарушила "все, что возможно" в настоящем договоре

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Пакет документов о выходе Украины из договора о дружбе с Россией уже подготовлен. Об этом журналистам сказал министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Об этом можно сказать. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его обработали. В ближайшие дни мы внесем его формально", - сказал он.

По словам Климкина, Россия нарушила "все, что возможно" в настоящем договоре, начиная от преамбулы, а также "все статьи". Он пообещал более подробно написать об этом в своем Facebook.

28 августа президент Петр Порошенко заявил, что просит Министерство иностранных дел подготовить документы для расторжения договора о дружбе и партнерстве с РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отношения между Украиной и РФ находятся в таком "глубочайшем кризисе", что их "трудно чем-то испортить".