"Слава Украине": хорватский футболист после победы над сборной РФ

Хорваты-динамовцы посвятили Украине победу над сборной России

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Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после вчерашней победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира на видео скандирует: "Слава Украине!". Видео он записал после матча, когда Россия вылетела с ЧМ-2018.

На видео снят бывший футболист хорватской сборной Огнен Вукоевич, который сказал: "Это победа за Динамо и за Украину".

Вида в 2013-2017 годах играл за киевское "Динамо". Вукоевич ранее также играл за "Динамо".

Сборная Хорватии выиграла у России в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира по футболу со счетом 4:3.