Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес

По данным полиции, между двумя соучредителями произошел конфликт вокруг права собственности на объект. Закончилось все перестрелкой

В Киеве в помещении национальной лотереи произошла перестрелка. Один человек погиб, еще один - ранен. Перестрелка - результат разборок между соучредителями компании из сферы игорного бизнеса, а сами стрелявшие - представителями двух охранных фирм. Детали - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Возле станции метро Берестейская в помещении национальной лотереи на ул. Лагерной, 46/48 находились пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и примерно в 12:10 прозвучали выстрелы. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны. На месте происшествия от полученных травм погиб один человек, 1983 года рождения. Второго раненого с огнестрельным ранением в руку забрала "скорая", его состояние стабильное. И раненый, и погибший были сотрудниками частного охранного агентства.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. По словам источника LIGA.net в силовых структурах, произошедшее - "разборки между соучредителями компании из сферы игорного бизнеса, замаскированного под лотерею, а перестрелку устроили сотрудники частных охранных агентств, охранявших этих соучредителей".

По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, инцидент произошел между представителями двух охранных фирм, на руках которых оказались судебные решения на право собственности. "Была одна частная структура охраны, приехала вторая, произошел конфликт, полицию не вызывали, пока не произошла стрельба и не погиб человек", - рассказал Крищенко.

По предварительной оценке, стреляли из устройства для отстрела резиновых пуль, но это будет выяснять экспертиза.

Открыто дело по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство). Позже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который стрелял во время конфликта. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области, имевший проблемы с законом за совершение краж.

В то же время, по информации LIGA.net, подозреваемый сам сдался полиции. "Он сам пришел в райуправление и сдался. Сейчас на ул. Герцена, 9 дает показания", - уточнил собеседник в силовых органах.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Игорный бизнес в Украине юридически запрещен. В 2017 году сотрудники полиции закрыли 1300 игорных заведений. В ходе обысков изъяли оборудования на 43 млн грн. И чаще всего схема одна: игорный бизнес маскируется под лотерею. Точно оценить масштабы рынка нелегальных игр сложно. Но речь идет о сотнях миллионов гривень. И пока существуют законодательные пробелы, а "коррупционные дотации" мешают силовикам замечать незаконные лотереи - найдутся и бизнесмены, готовые рискнуть.

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