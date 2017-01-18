"Мы боремся с вашей дуростью": как Савченко выгоняли из комитета

"Вы на всех площадках подыгрываете террористам и Москве. Уже открыто говорят, что вы представляете ЛНР/ДНР в украинском парламенте"

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны решил исключить из своего состава Надежду Савченко за прямые переговоры с террористами. Заседание комитета состоялось сегодня. И обсуждение было горячим. "Я выдержу этот бой! Выстояла против чужих, выстою и против своих!", - заявила Савченко. "Мы не с Вами боремся, а с вашей дуростью и безответственностью", - парировал один из инициаторов исключения Андрей Тетерук.

Сначала выслушали руководителя штаба АТЦ Геннадия Кузнецова. Он рассказал, какие нормы закона о борьбе с терроризмом нарушила Савченко, вступив в переговоры с главарями террористических организаций, которые действуют на востоке Украины. В вину Савченко также ставят и публикацию списков заложников.

"Сайт Миротворец тоже публиковал персональные данные", - парировала Савченко. "Миротворец публиковал данные террористов", - отреагировали из зала. "Я тоже публиковала данные террористов", - отстаивала свою позицию Савченко. Очевидно, она имела в виду списки тех, кого террористы хотят получить в обмен на заложников.

Депутат заявила, что закон не нарушала, а просто хотела сдвинуть с мертвой точки минский процесс. "Если у вас есть еще какие-то обвинения против меня, я готова выдержать этот бой. Выдержала против чужих, выдержу и против своих чужих. Я прощаю всем тем, кто говорил, что он меня уважает за все то, что я прошла".

"Таким, - продолжила она. - Как президент, который говорил, что уважает меня за мой характер. Тем, кто сейчас говорит, что это государственная измена. Мой характер помог мне выдержать два года в тюрьме. Он не изменился. Но сейчас он стал невыгоден власти. И поэтому его хотят подать, как предательство. Предательство тут не я. Предательство тут вы, господа!" - сказала она.

Тетерук обратил внимание на то, что тезисы Савченко совпадают с позицией Кремля: "Госпожа Савченко, вы научились манипулировать и заниматься демагогией по темам, которые слышите. Очень странно, что все ваши разговоры совпадают с тем, что говорят террористы ЛНР/ДНР и Кремль. Задумайтесь, почему ваши слова совпадают с риторикой наших врагов...".

Савченко попыталась перебить Тетерука. "Нет, подождите, я договорю и будете брать слово", - ответил Тетерук и продолжил: "Начиная с того, как вы были офицером, но попали в окоп... Как вы попали в плен? Ряд офицеров обращают на это внимание".









"Все перечисленное - ваша дурость и неспособность планировать действия", - отметил Тетерук.

Савченко снова хотела прервать его, но Тетерук опять продолжил: "Недопустимо, чтобы кто-то в украинском обществе сравнивал вас с добровольцами. Ничего общего у ваших действий с добровольцами нет. Все добровольцы, которые идут защищать страну, идут и делают это ценой здоровья и своих сил. А вы на всех площадках подыгрываете террористам и Москве. Там уже открыто говорят, что вы представляете ЛНР/ДНР в украинском парламенте".

"Мы боремся не с вами, мы боремся с вашей глупостью и вашей безответственностью", - подчеркнул он.

Савченко также заявила, что если депутаты все же решат исключить ее из состава комитета, ей все равно никто не сможет запретить приходить на его заседания. Глава комитета Сергей Пашинский пояснил, что на открытые заседания она, безусловно, приходить сможет.

"Но у нас есть и закрытые заседания, которые мы даже не проводим в этом здании. И когда мы в специальных закрытых помещениях Генштаба рассматриваем вопросы разворачивания наших подразделений, их боевого укомплектования, нашу мобилизационную готовность, наши планы, то никаких чужих депутатов..." - начал Пашинский.

"Чужих?!" - удивилась Савченко. "Если там будут посторонние люди, значит, такие совещания не будут проводиться", - продолжил он. "Посторонние?!" - возмутилась она. Савченко отметила, что как народный депутат имеет доступ ко всем уровням гостайны и не нуждается в дополнительном разрешении Пашинского. Пашинский заверил, что как руководитель сможет организовать заседание так, чтобы никаких депутатов, кроме членов комитета, там не было.

Для верности, на том же заседании решили подготовить изменения в законодательство о гостайне. "Превратили государственную тайну в желтую прессу", - отметил Пашинский. Член комитета, экс-замглавы СБУ Андрей Левус предложил быть последовательными и исключить из состава комитета Сергея Левочкина. "Есть ряд депутатов, которые открыли двери войне и содействовали убийству наших ребят на Майдане", - пояснил он.

Также Левус предложил обратиться к президенту, чтобы он немедленно отозвал Виктора Медведчука из минской переговорной группы. Проект постановления по Левочкину депутаты решили рассмотреть на комитете в четверг. Решения по Медведчуку не принимали.





Член комитета Иван Винник сделал заявление о преступлении и попросил СБУ зарегистрировать фактовое производство по поводу заявлений и действий Савченко. "Представьте себе, что будет сейчас говорить Лавров, что будет говорить Путин, если представители государственной власти встречаются с представителями придуманных российской властью квази-государств. Таким образом перечеркивается трехлетняя борьба Украины против российской агрессии", - сказал он.

Депутаты обратились к Генпрокуратуре с просьбой дать оценку докладу Кузнецова на комитете и заявлению Винника, и, в случае необходимости, решить, кто будет вести уголовное производство. Проект постановления о том, чтобы исключить Савченко из оборонного комитета N5543 в сессионный зал могут внести уже в четверг.

Параллельно с комитетом по вопросам нацбезопасности и обороны проект рассматривал регламентный комитет парламента. Его представители уже традиционно отказались брать на себя ответственность и рекомендовать залу принять или отклонить документ. Они предложили депутатам самим определиться путем голосования, исключать или оставлять Савченко.

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