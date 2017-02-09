Неумолимое возмездие: пять громких ликвидаций террористов

Военные преступления, пытки и убийства пленных в современном мире далеко не всегда остаются безнаказанными. Именно этими соображениями руководствовались государства, уничтожая беглых диктаторов, предателец и главарей и членов террористических группировок. Наибольшего успеха в этом достигли Израиль и США, а их опыт активно заимствуют в других точках земного шара. На фоне ликвидации за последние месяцы сразу двух известных полевых командиров боевиков в Донбассе LIGA.net предлагает вспомнить самые громкие случаи уничтожения террористов в истории.

Операция Гнев Божий





Голда Меир (в центре) - инициатор операции Божий Гнев (фото - ЕРА)

Во время проведения Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году террористы из палестинской группировки Черный сентябрь захватили в заложники и убили 11 израильских спортсменов и их тренеров. В ходе провалившегося штурма также погиб западногерманский полицейский. Пять террористов были убиты, еще трое схвачены, но в ноябре ФРГ передала их Ливии в обмен на свободу заложников пассажирского самолета Lufthansa.

Израильское общество требовало возмездия за преступление. Комитет-Х в израильском руководстве, включавший премьер-министра Голду Меир и министра обороны Моше Даяна поручил спецслужбе Моссад создать группу Божий гнев, которая занялась уничтожением как виновных в убийстве спортсменов, так и некоторых лидеров палестинских арабов, обвиняемых в других преступлениях против Израиля.

16 октября 1972 года один из представителей Черного сентября Абдель Ваиль Зуайтер был застрелен на пороге своего дома в Риме. Один из координаторов теракта Махмуд аль-Хамшари скончался от последствий взрыва бомбы, заложенной в его домашнем телефоне в декабре 1972 года. В январе 1973 года на Кипре от взрыва бомбы, заложенной в кровати гостиничного номера, погиб террорист Хусейн абд Аль-Шир. Спустя три месяца в Париже на улице был застрелен Базиль аль-Кубайши, который отвечал за поставку оружия Черному сентябрю. В июне 1973 года во французской столице в результате взрыва бомбы, подложенной в автомобиль, был убит оперативный командир группировки Мохаммед Будиа.

В 1973 году четверо израильских разведчиков были арестованы в Норвегии после того, как по ошибке застрелили официанта, похожего на лидера группировки Черный сентябрь Али Хасана Саламе. Сам террорист в 1979 году все же умер от ранений, полученных в результате взрыва стоявшего рядом заминированного автомобиля, однако при этом погибли четверо прохожих. После нескольких покушений уцелели два террориста, принимавших участие в убийстве на Олимпиаде - Абу Дауд скончался в сирийской больнице в 2010 году, а следы Джамаля аль-Гаши затерялись в Африке в 1990-х.