"Постпред Кремля в аду": реакция соцсетей на смерть Чуркина

За день до 65-летия скоропостижно скончался один из главных адвокатов внешнеполитической агрессии Кремля - постпред РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин

20 февраля 2017 года, не дожив день до 65-летия, в Нью-Йорке внезапно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, занимавший должность в Совбезе организации с 2006 года. В сухом заявлении Министерства иностранных дел РФ по этому поводу сказано, что "дипломат ушел из жизни на рабочем посту".

В марте 2014 года, когда на Генассамблее ООН подавляющее большинство государств мира одобрили проект резолюции об осуждении незаконной аннексии украинского Крыма и поддержке территориальной целостности Украины, Чуркин голосовал против. Проект резолюции Совбеза ООН о международном трибунале по сбитому оккупантами в Донбассе лайнеру рейса MH17 в июле 2015 года не был принят из-за вето постпреда ООН.

Также в декабре 2016 года российский дипломат ввел в ступор коллег по Совбезу тем, что на заседании о бомбардировках ВВС РФ Сирии заявил, что сотни фотографий погибших детей в Сирии являются постановочными. "Детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать их за жертв бомбежек", - сказал он.

Выступления Чуркина на Совбезе ООН стали для украинцев и всего цивилизованного мира образцом лживой пропаганды Москвы о войне России против Украины. Следя за трансляциями из Совбеза в начале войны, миллионы украинцев еще долго не могли поверить в то, что врать можно настолько всеобъемлюще и бесстыдно.

Пока аналитики соображают, кем Кремль заменит российского экс-постпреда и что это значит для Украины, LIGA.net собрала первые эмоциональный реакции пользователей на скоропостижный уход из жизни одного из главных рупоров Кремля.





















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