Как закрывали дело Иванющенко: Хронология событий

Бывший представитель Украины в Евросуде Назар Кульчицкий проанализировал официальные судебные решения по соратнику Януковича.



28 февраля Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Верховный суд Украины без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против бывшего депутата Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского), который подозревается подозревается в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах. На следующий день, 1 марта, Верховный суд переложил вину за закрытие дел по Иванющенко на Генпрокуратуру.

Бывший представитель Украины в Евросуде Назар Кульчицкий по просьбе LIGA.net проанализировал цепочку судебных решений, которые привели к закрытию дела против беглого соратника Януковича. Этот анализ не предполагает выводов относительно правомочности упомянутых решений и ставит целью объективно изложить процесс их принятия с опорой на официальные документы.





Хронология решений приводится в соответствии с записями, внесенными в Единый государственный реестр судебных решений по делу № 757/49263/15к.

Адвокатами Иванющенко было обжаловано постановление заместителя Генерального прокурора Украины Юрия Столярчука об отказе в закрытии уголовного производства 42015000000000207. Такое постановление не подлежит обжалованию в соответствии с положениями ч. 1 ст. 303 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



При этом необходимо отметить, что сторона защиты требовала закрыть уголовное производство в связи с окончанием предельных сроков досудебного расследования. Окончание срока досудебного расследования является безусловным основанием для закрытия уголовного производства.

20 января 2016 года адвокаты Иванющенковсему составу Печерского суда. По мнению судьи Писанца В.А., это делает невозможным рассмотрение ходатайства об отводе судьями Печерского суда, а потому "с целью устранения каких-либо сомнений стороны обвинения в обьективнсти рассмотрения данного производства Печерским районным судом Киева и с целью соблюдения принципа верховенства права" он направляет представление в Апелляционный суд Киева для определения того, какой суд должен осуществлять рассмотрение жалобы.22 января 2016 года председатель Печерского суда направляет в Апелляционный суд Киева представление об определении подсудности дела.25 января 2016 года, а адвокат просил направить дело для рассмотрения в Подольский или Шевченковский районный суд Киева. Апелляционным судом дело направлено в Соломенский районный суд Киева.26 января 2016 года жалоба адвокатов Иванющенко поступает на рассмотрение судьи Соломенского районного суда Киева Бобровнику О.В.

27 января 2016 года судья Бобровник, рассмотрев жалобу адвоката, обязал прокурора в течение трех дней с момента вынесения постановления следственного судьи принять постановление о закрытии уголовного производства. Согласно постановлению, прокурор был должным образом уведомлен о времени рассмотрения, однако на заседание не явился.

11 февраля 2016 года судья Апелляционного суда Киева Одинец В.М. отказывает прокурору в открытии апелляционного производства со ссылкой на то, что согласно ч. 1 ст. 309 УПК постановление от 27.01.2016 года

9 июня 2016 года постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановление судьи Одинец от 11.02.12016 года было отменено и дело направлено на новое судебное рассмотрение в Апелляционный суд Киева.

В частности, в постановлении ВССУ указал на то, что согласно "ч. 4 ст. 399 УПК Украины на стадии принятия апелляционной жалобы судья-докладчик вправе принимать решение об отказе в открытии производства только если апелляционная жалоба подана на судебное решение следственного судьи, которое по форме и содержанию соответствует требованиям закона, в частности, если следственный судья при вынесении решения тщательно придерживался требований ст.ст. 303 - 307 УПК Украины". Фактически ВССУ обязал Апелляционный суд проверить, вправе ли судья Бобровник осуществлять рассмотрение и принимать решение по жалобе адвокатов.

30 июня 2016 года судья Апелляционного суда Киева Ситайло А.Н. отказывает прокурору в открытии апелляционного производства на тех же основаниях, что в постановлении от 11.02.2016 г. При этом судья отмечает, что судьей Бобровником были соблюдены все требования ст. 303-307 УПК.

26 января 2017 года постановлением ВССУ решение Апелляционного суда от 30.06.2016 г. было оставлено без изменений.



При этом судьи Британчук В.В. и Григорьева И.В. не согласны с таким решением коллегии и выразили особое мнение по этому делу. В частности, ими отмечено следующее: "С таким решением суда кассационной инстанции мы не согласны. Считаем, что данное постановление судьи апелляционного суда подлежит отмене с назначением нового рассмотрения в суде апелляционной инстанции по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст.438 УПК из-за существенных нарушений требований статей 2, 7-9, ч. 4 ст. 399, ч. 2 ст. 439 этого Кодекса, а также принципа правовой определенности (в одном производстве содержатся противоположные выводы суда кассационной инстанции относительно предмета апелляционного обжалования)".

Прокурором было подано в Верховный суд Украины заявление о пересмотре постановления ВССУ от 26.01.2017 года по мотивам неодинаковости применения ВССУ норм УПК. Постановлением ВСУ от 16.02.2017 года в удовлетворении заявления прокурора было отказано.



Назар Кульчицкий

Экс-представитель Украины в Евросуде

для LIGA.net



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